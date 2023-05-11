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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب مكان التاتو.. ثراء جبيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت الفنانة ثراء جبيل،تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الاخير في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور صلاح الكاشف.

وتألقت ثراء جبيل بإطلالة انيقة ومميزة مثيرة مرتدية فستانا باللون الاحمر الداكن مكشوف من الجوانب وهو ما كشف عن مكان التاتو .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلا .

 وتتميز ثراء جبيل، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

يذكر أن عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

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أخبار ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل ثراء جبيل

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