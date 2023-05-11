مقرر "الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني": الوصاية أولى القضايا الجديرة بالمناقشة

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة لها أجندة عمل وموضوعات في غاية الأهمية.

وقالت ريهام الشبراوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن لدينا موضوع مهم وهو موضوع الوصايا، مضيفا أنه أحد أهم الملفات لدينا، ولدى اللجنة خطة واضحة من شهر العام الماضي.

وتابعت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن أكبر مشكلة تؤرق الأسرة مشكلة الطلاق والآثار الناتج عنه، ولابد من وصح حل له حتى لو استحداث تشريعي، والأهم هو استرجاع حقوق المرأة والأبناء بعد الطلاق..



وأشارت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إلى أن الطلاق والآثار الناجمة عنه من بين القضايا التي ستناقشها اللجنة أيضا.



وأضافت الدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الوصاية أولى القضايا التي ستناقشها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.