صايع كورة والأهلي تفكك | تعليق مثير على أداء موسميانى مع الفريق



أكد عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، كان صايع كورة.

وتابع القيعي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "موسيماني كان مدرب مميز، ولكنه كان تجاري بشكل كبير، وأضاع موسمين دوري على الفريق".

وأضاف عدلي القيعي: "جماهير الأهلي لا تشبع بطولات وبالتالي كان خسارة بطولتين دوري كان أمر مُحزن للجماهير، وموسيماني في أخر فترته تعامل بشكل تجاري بدون دوافع والفريق تفكك في أخر موسم له ولو ركز في التفاصيل الصغيرة، كان حقق تاريخًا لم يتحقق من قبل".