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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد المربى.

1_ يمنح الجسم حصة غذائية غنية بالطاقة دون أن تحتوي على الكوليسترول أو الدهون الضارة أو المواد الحافظة وبذلك يساعد على مقاومة التعب والإجهاد وعلى القيام بالتمارين الرياضية بطاقة أعلى.

2_ يفيد البكتين الموجود في مربى الفواكه في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان القولون والمستقيم والمعدة والفم.

3_ يساعد على تقوية الجهاز الهضمي ومعالجة الإمساك.

4_ يساهم في تحفيز تكوين خلايا الدم الحمراء ومعالجة فقر الدم (الأنيميا).

5_ يفيد النساء الحوامل في الوقاية من إصابة الجنين بالتشوهات.

6_ يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

7_ تساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

 


 

المربي فوائد المربى المربى للصحة

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