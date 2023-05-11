فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد المربى.

1_ يمنح الجسم حصة غذائية غنية بالطاقة دون أن تحتوي على الكوليسترول أو الدهون الضارة أو المواد الحافظة وبذلك يساعد على مقاومة التعب والإجهاد وعلى القيام بالتمارين الرياضية بطاقة أعلى.

2_ يفيد البكتين الموجود في مربى الفواكه في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان خاصة سرطان القولون والمستقيم والمعدة والفم.

3_ يساعد على تقوية الجهاز الهضمي ومعالجة الإمساك.

4_ يساهم في تحفيز تكوين خلايا الدم الحمراء ومعالجة فقر الدم (الأنيميا).

5_ يفيد النساء الحوامل في الوقاية من إصابة الجنين بالتشوهات.

6_ يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر بسبب احتوائه على الفيتامينات والمعادن.

7_ تساعد على الوقاية من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ومختلف أمراض القلب والأوعية الدموية.



