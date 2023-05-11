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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«جلود وسعف وجينز».. ورشة عمل بثقافة البحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظّم فرع ثقافة البحر الأحمر، ببيت ثقافة القصير ورشة "جلود وسعف وجينز" بالتعاون مع الجمعية العالمية للشبان المسلمين بالقصير، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي تقدّمه لرواد مواقعها بالمحافظات والتى تستمر لمدة 5 أيام مع المدربة انتصار ياسين مدربة الجلود، والمدربة نرمين نبيل مدربة السعف.

 

وبقصر ثقافة الغردقة، أقيم  اللقاء الأدبي الأسبوعي وسط حضور من الأدباء والشعراء والمثقفين،  لمناقشة قضايا الأدب و الشعر، وتذوق بعض قصائد الشعر التي حفظوها عن شعراء أمثال صلاح جاهين وفؤاد حداد وقصائد أخرى من تأليفهم لإظهار مواهبهم الشعرية الخاصة، ونفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية مع  مدرب الورشة الفنان إبراهيم عبدالله، لتعليم الأطفال الرسم باستخدام قلم رصاص والألوان الخشب.

 

البحر الأحمر الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة

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