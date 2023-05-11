مستشار رئيس الوزراء عن فكرة العمل من المنزل: خطوة مهمة

قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن فكرة عمل عدد من الموظفين من المنزل لفترة تجريبة، بمثابة خطوة مهمة للغاية.

وأضاف “هاني محمود” خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: أن العالم أجمع أصبح يعمل بهذه الطريقة، متابعا: تلك الطريقة مطبقة في العديد من الدول وقبل فترة أزمة كورونا.

واسترسل: 80% من العمل حاليا أصبح لا يحتاج لوجود الموظف في مكتبه طوال الوقت، مشيرا إلى أن هذا النظام يسياهم في تقليل التزاحم المروري والتكدس.



وأوضح أن هذا النظام يمكن تطبيقه بسهولة في الوظائف المساعدة، مثل وزارتي الاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددا على ضرورة التزام الموظف بالعمل من المنزل وتحديد مهامه.



ولفت إلى أن مصر لديها 5 مليون موظف ، من بينهم ما يقارب من مليون ونصف موظف يمكنهم العمل من المنزل.