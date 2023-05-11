إصابة اثنين واعتقال 4 فلسطينين من مخيم نور شمس بطولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بإصابة مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل أربعة فلسطينين بعد اقتحامها مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وأندلعت كانت مواجهات عنيفة بين الفلسطينين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم، وأطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، مما أدى إلى إصابة 2 من المواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونُقلا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووُصفت حالتهما بالمستقرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادرفلسطينية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في الوقت الذي قامت جرافة احتلالية بتدمير عدة مركبات للمواطنين وسط المخيم.