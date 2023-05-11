راكب يهرب سبائك ذهبية داخل الشيكولاتةوآخر بحوزته عملة أثرية بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من المشغولات الذهبية وعملة اثرية، وراكب أجنبي من اصل مصري آخر بحوزته سبائك ذهبية لم يفصح عنها للتهرب من سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الالمانية القادمة من فرانكفورت استوقف هيثم احمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق و إسلام غزالي مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام امير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من الساعات والعملات المعدنية، قام فتحي فوزي مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفي بحر و هيثم محمد مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط خواتم مرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة.

افاد تقرير كل من بلال عامر و احمد عبد الله و سكر محمد مفتشي الاثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة ان احدي العملات المعدنية ترجع الي العصر البطلمي وتخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وتم تكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٣٠ وحدة خواتم وساعات وانسيالات واساور ودلايات واقلام من معادن ثمينة ومرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو حيث استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب.

قام توني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف احمد محمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من السبائك الذهبية مخبأة داخل عبوات شيكولاتة مغلقة بتغليف المصنع، قام احمد فؤاد الدلهماوي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من عماد سيد حسين و حسام مجدي و السيد موسي و فاطمه عبده مآمير الجمرك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها خمس سبائك ذهبية بوزن إجمالي ٣٠٠ جرام.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما أمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة فيما يخص العملة الأثرية.