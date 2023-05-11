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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم بعد الشر يتصدر شباك التذاكر في السينما السعودية وهيفاء وهبي تلاحقه

فيلم بعد الشر
فيلم بعد الشر

تمكن فيلم بعد الشر من بطولة الفنان علي ربيع من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية ، خلال الايام الماضية . 

وجاء فيلم بعد الشر من بطولة علي ربيع ليغرد منفردا علي القمة في ايرادات السينما السعودية ، حيث ياتي بعده فيلمه رمسيس باريس من بطولة الفنانة هيفاء وهبي في المركز السادس ، اما المراكز الاخري فيحتلها عدد من الافلام الاجنبية المختلفة . 

فيلم “بعد الشر”

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذين يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، ما يدخلهما في العديد من الصراعات.

فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن آخر أعمال علي بيع هي فيلم "زومبي"، ويجسد بطل أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع، خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

من ناحية أخرى، ينتظر علي ربيع عرض مسلسل “نصي الثاني” الذي يتكون من 10 حلقات ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر الجاري استعدادا لعرضه على منصة “شاهد” خلال الفترة المقبلة.

أحداث المسلسل تدور في إطار كوميدي رومانسي عن شاب أسمه "أحمد - علي ربيع" يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، والمسلسل من تأليف إياد صالح ويقوم بإنتاجه المنتج أحمد الجنايني، ويخرجه المخرج الشاب عمرو صلاح.

بعد الشر الفنان على ربيع الفنانة هيفاء وهبي السينمات السعودية السينما السعودية السعودية أوس أوس

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