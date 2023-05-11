مكون من 3 طوابق.. القصة الكاملة لانهيار منزل بسوهاج ووفاة 3 أشخاص|شاهد

واقعة إنسانية في محافظة سوهاج.. منزل بسيط مبني من الطوب اللبن ومكون من 3 طوابق، ومسقوف من العروق الخشبية وعليه القش الذي يغطيه ويحمي الأسرة من عوامل الطقس، وبداخله أسرة طيبة لعامل زراعي مسن يدعى “خلف. ش”، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويسكن معه زوجته وبنته وحفيده الصغير، بناحية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج.

انهيار منزل بسوهاج مكون من 3 طوابق

ولم يعلم المسن المزارع أن هذا المنزل سيكون سبباً في إحداث جرح له وألم كبير، وحزن في قلبه، فبعد خلود الأسرة إلى النوم، وبسبب تهالك العروق الخشبية وتآكلها، انهار جزء كبير من المنزل المكون من 3 طوابق، ما نتج عنه وفاة الزوجة وتدعى “نجاح. ع”، 48 سنة، ربة منزل، وابنته “سمر. خ”، 24 سنة، وحفيده “حربي. هـ”، 9 سنوات، تلميذ، وتم استخراج الجثث من تحت الأنقاض.

وانتقل على الفور اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى مقر المنزل المُنهار للوقوف على أسباب انهيار المنزل والاطمئنان على الوضع العام بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ عبر خط النجدة مفاده انهيار الجزء الخلفي لمنزل بناحية إدفا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين انهيار الجزء الخلفي لمنزل مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو “خلف. ش”، 55 سنة، عامل زراعي، مقيم بذات الناحية، يقطنه بصحبة أسرته، وبسؤاله قرر حدوث الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

الحماية المدنية تنتشل الجثث من تحت الأنقاض

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وقوات وحدة الإنقاذ البري، وتمكنوا من انتشال جثث كل من زوجته “نجاح. ع”، 48 سنة، ربة منزل، وابنته “سمر. خ”، 24 سنة، وحفيده “حربي. هـ”، 9 سنوات، تلميذ، من تحت الأنقاض، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحميات، تحت تصرف النيابة العامة.

تم عمل كردون أمني، وتم إخطار الوحدة المحلية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

