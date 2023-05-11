بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

"حسبنا الله ونعم الوكيل، إخواتي قتلوا لي ابني عشان غلهم وحقدهم عليا وعلى عيالي، منهم لله حرموني من نور عيوني"، بهذه الكلمات بدأ الحاج أحمد طه عبد العال، أحد أهالي قرية السكساكة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع “صدى البلد”.

وأوضح الأب الأربعيني، أن شقيقيه "محمد ومرسي"، قتلا نجله إسلام أحمد طه، قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث عزما على إنهاء حياته انتقامًا منه لما أحدثه الحقد من غفوة لقلبيهما وبصيرتهما، مُشيرًا إلى تربصهما له من 3 سنوات ومحاولاتهما العديدة قتله، لكن الله لم يأذن حينها بإنهاء عمر الشاب اسلام.

قُتِل غدرًا على أيدي شقيقي والده.. والسبب أحقاد

شاب في منتصفه العقد الثاني من العُمر، لقي مصرعه غدرًا على أيدي شقيقي والده، اللذان عزما على قتله انتقامًا لما بينهما وبين شقيقهما والد الطالب إسلام أحمد طه، ولم يُحالفه الحظ هذه التارة في الهرب من الموت على أيديهما، واستطاعا أن ينالا منه.

وقالت والدة ضحية الغدر: "منهم لله حرموني من ضنايا.. يرضي مين أخلف واد وأربيه ويوصل ثانوي ويطلع على خُلق عالي وفي الآخر يتقتل، ويا ريت على إيد أغراب، إلا على إيد أعمامه اللي المفروض واحد فيهم شيخ وموظف بالأوقاف، إزاي هيئة الأوقاف يكون فيها قاتل كده، مقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه على يدي شقيقي والده؛ انتقامًا من شقيقهما؛ بسبب وجود خلافات قائمة بينهما وبين والد المجني عليه، بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو “إسلام. ا”، 16 عامًا، طالب، يقيم ناحية قرية السكساكة دائرة المركز، فاقد الوعي، إثر إصابته بغيبوبة تامة وكسور في عظام الجمجمة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، إلا أنه توفي داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو “أحمد. ط”، 47 عامًا، يقيم بذات الناحية، اتهم كلًا من شقيقيه “محمد. ط” و"مرسي. ط"، بالتعدي على نجله المذكور وإنهاء حياته؛ إثر وجود خلافات بينه وبينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديدها 15 يومًا.