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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. مقتل جندي أذربيجاني في تجدّد المواجهات مع أرمينيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت السلطات الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن مقتل جندي أذربيجاني، في مواجهات حدودية التي تجددت مع أرمينيا في منطقة قره باج المتنازع عليها.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية  في بيان اليوم، إنه نتيجة الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته القوات المسلحة الأرمينية، بإطلاق النيران على مواقف الجيش الأذربيجاني في الحدود في محافظة كلبجار الليلة الماضية، أصيب جندي أذربيجاني بجروح خطيرة، وتم نقله الى المستشفى.

وأوضحت الوزارة أنه لوقف الاستفزازات الأرمينية، ردت وحدات الجيش الأذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.

كما حملت وزارة الدفاع الأذربيجانية، القيادة السياسية العسكرية لأرمينيا المسؤولية التامة عن هذا الاستفزاز.

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