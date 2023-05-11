إحباط محاولتين لتهريب عملات أجنبية للخارج بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

كما ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الفيوم) لحيازتها (مبالغ مالية) كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.. وبمناقشتها قررت بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها ، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حالياً بإحدى الدول ، وأنها إستلمت المبلغ المشار إليه من أحد أقاربه لتسليمه له.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.