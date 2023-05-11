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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق تزمنت الشرقية، أمام محطة الصرف بدائرة مركز بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام محطة الصرف الصحي بطريق تزمنت الشرقية دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

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واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: مصطفي وهبه عبد الفضيل 38 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، محمد أحمد محمد 42 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني، خالد نادي عبد الهادي 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليمني و اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

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