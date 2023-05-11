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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الإصلاح الزراعي»: توريد 37 ألف إردب قمح بصوامع وشون بني سويف

صدى البلد

قامت الإدارة العامة للإصلاح الزراعي بالمرور على محافظة بنى سويف برئاسة الدكتور حسن فولي، مدير الهيئة، وبعض القيادات التنفيذية بالهيئة ومدير مديرية الإصلاح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى سويف لمتابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية، وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعى للاستعداد للقيام بعملية توريدها.


وأضاف "فولى" أن الإصلاح الزراعى قام بزراعة القمح بمساحة 9926 فدانًا من إجمالى مساحة المحافظة 126155 فدانًا وتم توريد حتى اليوم 10 /5 /2023 كمية 37713 إردبًا (5657 ألف طن) من إجمالى كميات المحافظة التى تقدر 536240 إردبًا ( 80436 ألف طن) .


حيث تم المرور على الصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع بنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25000 طن تخزين وقامت باستلام كمية  12500 طن حتى تاريخه وتلاحظ الإقبال الشديد فى عملية التوريد.


وكذلك تم المرور على شونة بنى سليمان بمدينة بنى سويف الجديدة وقدرتها التخزينية 20000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخة كمية 5000 طن  .


وكذلك تم المرور على جمعية شريف باشا للاصلاح الزراعى لمتابعة عملية التوريد بمخازن الجمعية حيث ان المساحة القمح المزروعة بالجمعية 575 فدانًا وتم التوريد لشونة سمسطا كمية 889 إردبًا ويوجد بالمخازن كمية 720 إردبًا جاهزة للنقل وجار أثناء المرور استلام القمح من المنتفعين. 
وكذلك تم المرور على جمعية  عاصم لمتابعة قمح الاكثار صنف بنى سويف 5 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعى  حيث تمت زراعة مساحة 120 فدانًا وتم استلام كمية 1000 إردبًا (10 لوطات) وجار استلام باقى كميات تقاوى الإكثار لتجهيزها للموسم المقبل.


وفى نهاية المرور اجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية بنى سويف للإصلاح الزراعى والجهاز التنفيذى للمديرية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى وسويف وشكرهم على مجهودهم فى متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشون والصوامع.

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