محافظ بني سويف: بحث مطالب أهالي إهناسيا بشأن المخطط الاستراتيجي للمدينة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، رئيس مدينة اهناسيا ومدير التخيطط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق لعقد لقاء في حضور وفد من أهالي المدينة يتكون من 5 مواطنين لمناقشة والاتفاق على المقترحات الجديدة المطلوب إدراجها بالمخطط الإسترااتيجي للمدينة ، الجاري اعداده واعتماده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بهذا الشأن.



ووجه المحافظ بأن يكون اللقاء بمقر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وإعداد تقرير تفصيلي بالمقترحات لرفعها للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، لدراسة إمكانية إدراج هذه المقترحات الجديدة داخل المخطط ، وذلك استجابة لمطلب والتماس أهالي مدينة اهناسيا

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح ،الذي يعقده المحافظ مع المواطنين في حضور المسؤولين المعنيين لبحث الحلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والاتفاق على تنفيذها

حضر لقاء "اليوم" : ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، محمد عبد السلام ،مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ.