عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: بحث مطالب أهالي إهناسيا بشأن المخطط الاستراتيجي للمدينة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، رئيس مدينة اهناسيا ومدير التخيطط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق لعقد لقاء في حضور وفد من أهالي المدينة يتكون من 5 مواطنين لمناقشة والاتفاق على المقترحات الجديدة المطلوب إدراجها بالمخطط الإسترااتيجي للمدينة ، الجاري اعداده واعتماده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بهذا الشأن. 


ووجه المحافظ بأن يكون اللقاء بمقر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وإعداد تقرير تفصيلي بالمقترحات لرفعها للهيئة العامة للتخطيط العمراني ، لدراسة إمكانية إدراج هذه المقترحات الجديدة داخل المخطط ، وذلك استجابة لمطلب والتماس أهالي مدينة اهناسيا

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح ،الذي يعقده المحافظ مع المواطنين في حضور المسؤولين المعنيين لبحث الحلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والاتفاق على تنفيذها

حضر  لقاء "اليوم" : ناصر سيف النصر  رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،  مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة  المواطنين بالمحافظة،  محمد عبد السلام ،مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتب المحافظ. 

 

الإدارة العامة لل الادارة العامة للتخطيط الادارة العامة ل الإدارة العامة الهيئة العامة للتخطيط العمراني التخطيط العمرانى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني المكتب الاستشاري بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع مع مسئولي الصحة تنفيذ توجيه الرئيس بعلاج الطفلة حلا

ترشيحاتنا

لجنة صياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية توافق على عدد من المواد

تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي علي أراضيها

الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي لغزة

موريتانيا تدين التصيعدات الإسرائيلية الأخيرة في غزة

اعتراف صادم.. وزير خارجية أوكرانيا يفجر مفاجأة بشأن الهجوم المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ