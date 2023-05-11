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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الدكتور محمد أبوزيد
الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالقرى المستهدفة حيث يجري العمل في 3265 مشروعا بنطاق 18 قطاع خدمي، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات.

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جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، وممثلي جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي، ومهندسي دار الهندسة.

أكد نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة .

واستعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة

 

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