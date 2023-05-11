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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

صدى البلد

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، مساء اليوم الخميس، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عشاء عمل، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

والهدف منه مناقشة الأمور المتعلقة بمؤتمر المناخ (كوب28) الذي سيعقد في دبي في نوفمبر،  والقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو في باريس.

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن رئيسي الدولتين سيناقشان التحضير للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “الحدث الذي سيسمح بإجراء تقييم شامل لاتفاق باريس”.

ويناقش الزعيمان أيضًا قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي ستعقد في باريس.

وتهدف قمة باريس التي تُنظم بمبادرة من الرئيس ماكرون إلى إصلاح النظام المالي الدولي لمواجهة تحديات المناخ.

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