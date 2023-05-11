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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يطير إلى تونس لمساندة الفريق أمام الترجي

صدى البلد

يطير طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تونس خلال الساعات القادمة لمساندة فريق الكرة في مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص قنديل على مساندة كل فرق النادي في مختلف الألعاب لاسيما فريق الكرة الذي يخوض مباراة قوية أمام الفريق التونسي على ملعب حمادي القربي بـ"رادس".

وخاض الأهلي مرانه أمس على الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس،وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجى.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
 

طارق قنديل مباراة الترجي التونسي لدوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي الملعب الفرعي للملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

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