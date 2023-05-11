وزير خارجية فرنسا: نسعى لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت وزيرة خارجية فرنسا، خلال كلمتها اليوم مع وزراء خارجية ألمانيا والأردن ومصر، على أهمية الصياغة الذى دارت بين كل أطراف المؤتمر والأهداف المشتركة بيننا، نسعي لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضافت وزيرة خارجية فرنسا: “ لقد تسني لنا إجتياز فطرة الأعياد بسلام وأعرف جيدا أنه فى الشائعات والأيام الماضية كانت هناك العديد من الصواريخ التي أطلقت على المناطق الإسرائيلية”، مؤكدة على أهمية دورهم فى إطار تنفيذ القانون الدولي وإتخاذ القرارات والتدابير الحاسمة.

وتابعت وزيرة خارجية فرنسا، أن لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها ولكن فى الإطار والشكل المناسب، معقبة: “يجب علينا أن نلتقي ونتحدث مجددا من أجل دفع السلام قدما، لان حتي الأن كل الأفاق ليست واضحة”، لافتة الى أن تلك المجموعة ألتقت أول مرة فى إطار صعب.