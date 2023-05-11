خبير يوضح دور المراكز البحثية في إثراء المعرفة والبحث العلمي

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن مراكز البحث العلمي تعد مصدرًا حيويًا لتطوير المعرفة وتحقيق التقدم والتميز في المجالات المختلفة، وتعزز الابتكار والشراكة المجتمعية لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر أن التقدم الملحوظ في تصنيف المراكز والهيئات البحثية المصرية عالميًا يعد إشارة إيجابية ومؤشرا على التطور العلمي والبحثي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعزز سمعة المؤسسات البحثية المصرية ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في البلاد.

وأضاف الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن دخول مراكز بحثية جديدة لم تكن مدرجة في تصنيف سيماجو يعكس نموًا وتطورًا في القدرات البحثية والعلمية في مصر، وهذا يدل على زيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز التحصيل العلمي والتكنولوجي في البلاد.

وأشار الدكتور عبد الناصر، إلى أن هذا التقدم يعود إلى الجهود المبذولة في تعزيز الأبحاث والتطوير وتوفير الدعم والموارد للباحثين والمؤسسات البحثية في مصر، موضحًا أن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز التقدم والتصنيف العالمي للبحث العلمي في مصر.

وصرح الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، بأن بفضل التكنولوجيا والإمكانات المتاحة، يمكن لمراكز البحث العلمي توفير التقنيات والحلول المبتكرة لمشاكل المجتمع والمساهمة في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

ولفت الدكتور عبد الناصر سنجاب، إلى أن مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره يهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية في مجال الدواء وتحسين التركيبة والفعالية وسلامة الأدوية، موضحًا أن المركز يعمل على توفير البيئة الملائمة والموارد اللازمة للباحثين للتفاعل والابتكار وتطوير حلول دوائية مبتكرة.

ويمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في كلية الصيدلة من خلال هذا المركز، أن يشاركوا في الأبحاث المتعلقة بتطوير الدواء، وتحليل الجودة، وتقييم السلامة والفعالية، بجانب تعزيز القدرات البحثية للطلاب وتوسيع آفاق المعرفة في مجال الصيدلة.