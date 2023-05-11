إنقلاب سيارة نقل محملة ب 40 طن بنجر في أسيوط

انقلبت سيارة نقل محملة ب 40 طنا من البنجر بطريق قرية المسعودي مدينة أبوتيج في أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بانقلاب سيارة رقم ي ب ر 3264 نقل محملة بنجر أثناء خروجها من قرية المسعودي بمركز أبوتيج في طريقها إلى مصنع السكر.
إنتقل إلى موقع الحادث الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج و أسامة محمد كامل و هاني محمد إبراهيم نائبا رئيس المركز و حمدي خراسي رئيس الوحدة المحلية بقرية النخيلة و ناصر حلوش مسئول الأزمات بالمركز و نصار بكرى مسئول الاشغالات.
وقال مصد مسئول بمركز ومدينة أبوتيج ان السيارة كان الجرار يحمل 40 طن والمقطورة تحمل 60 طن وأثناء مرور السيارة بإحدى الطرق الفرعية للوصول إلى الطريق السريع انقلب الجرار وجاري رفع الحمولة دون وقوع خسائر بشرية.