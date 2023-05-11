عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 91 محضرا بالمخالفات التموينية المضبوطة للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.


وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 91 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه "مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة .
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا ونبروه ومنية النصر وشربين وبنى عبيد وتمى الأمديد ومحلة دمنة وان المحاضر المحررة عبارة عن20 محضر نقص وزن و2 محضر تصرف فى دقيق بقيمة (58 شيكارة ) و19محضر عدم مطابقة للمواصفات و2محضر عدم وجود سجل تفتيش و4 محاضر توقف عن الإنتاج و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين ،عدم وجود قائمة بيانات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين ،3 محاضر توقف عن الإنتاج ،12 محضر عدم إعلان عن الاسعار ،3 محاضر سلع بدون فواتير ،4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ،2 محاضر غش تجارى ،محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينيه 2محضرسلع مجهولة المصدر و11محضرعدم وجود شهادة صحية،2 محضرذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 13 طن دقيق و225 كجم لحوم متنوعة ( بلدى -مجمدة -مصنعة )60  كجم أسماك وجمبري ،6 كجم كبدة مجمدة و1000 لتر سولار و300 لتر بنزين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..وفي ذات السياق تواصلت اعمال لجنه المرور علي المخابز والمحلات ومحطات تموين السيارات بمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد احمد حمدي رئيس المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .


وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

FB_IMG_1683810237854
FB_IMG_1683810237854
FB_IMG_1683810069555
FB_IMG_1683810069555
FB_IMG_1683810067519
FB_IMG_1683810067519
FB_IMG_1683810065566
FB_IMG_1683810065566
FB_IMG_1683810063636
FB_IMG_1683810063636
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التموين بالدقهلية سلع مجهولة المصدر رؤساء الوحدات المحلية منع الغش التجاري وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يدشن انطلاق أعمال المكتبة المتنقلة بالمنصورة

ترشيحاتنا

أمين الجامعة العربية يدين الحادث الإجرامي بـ جزيرة جربة التونسية

وفاة وافد مصري غرقًا بـ الأردن .. وفتح تحقيق في الحادث

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة على قطاع غزة

4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ