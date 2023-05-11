محافظ الدقهلية: إحالة 91 محضرا بالمخالفات التموينية المضبوطة للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.



وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 91 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه "مختار" بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة .

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا ونبروه ومنية النصر وشربين وبنى عبيد وتمى الأمديد ومحلة دمنة وان المحاضر المحررة عبارة عن20 محضر نقص وزن و2 محضر تصرف فى دقيق بقيمة (58 شيكارة ) و19محضر عدم مطابقة للمواصفات و2محضر عدم وجود سجل تفتيش و4 محاضر توقف عن الإنتاج و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين ،عدم وجود قائمة بيانات ، محضر عدم نظافة أدوات العجين ،3 محاضر توقف عن الإنتاج ،12 محضر عدم إعلان عن الاسعار ،3 محاضر سلع بدون فواتير ،4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ،2 محاضر غش تجارى ،محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينيه 2محضرسلع مجهولة المصدر و11محضرعدم وجود شهادة صحية،2 محضرذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 13 طن دقيق و225 كجم لحوم متنوعة ( بلدى -مجمدة -مصنعة )60 كجم أسماك وجمبري ،6 كجم كبدة مجمدة و1000 لتر سولار و300 لتر بنزين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..وفي ذات السياق تواصلت اعمال لجنه المرور علي المخابز والمحلات ومحطات تموين السيارات بمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد احمد حمدي رئيس المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .



وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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