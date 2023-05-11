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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم غرامة مسلم.. أحمد الفيشاوي يروج لأغنية إمبابة أجمل من باريس

أحمد الفيشاوي ومسلم
أحمد الفيشاوي ومسلم

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الفيشاوي بوستر أغنية “إمبابة أجمل من باريس” برفقة المطرب الشعبي مسلم، وعلق كاتبًا: “رهبة ٢٤ مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، أغنية إمبابة أجمل من باريس فيشاوي ومسلم”.

وكشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله: أن أزمة مسلم تنتهي مع النقابة بمجرد حل أزمته مع المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.

فريق عمل الفيلم ينتهى من تصويره

انتهى فريق عمل فيلم  رهبة من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم والذي من المفترض طرحه نهاية شهر مايو الحالي.


وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد استديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى رهبة فيلم رهبة أغنية “إمبابة أجمل من باريس” إمبابة أجمل من باريس مسلم

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