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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة غريبة.. وجبة بمطعم شهير تؤدي إلى تشوه فتاة أمريكية

وجبة ماكدونالدز تؤدي
وجبة "ماكدونالدز" تؤدي إلى تشوه طفلة امريكية

تسببت وجبة من مطعم "ماكدونالدز" الشهير، في  "تشوه" طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وفقا لما صرحت به والداتها.

وقامت أم الطفلة برفع دعوي قضائية ضد المطعم، وأخبرت فيلانا هولمز محكمة في مقاطعة بروارد في فلوريدا، بأنها كانت تغادر مطعم "ماكدونالدز" بالسيارة حصولها على طلب الطعام، قبل أن تسمع صرخة ابنتها في المقعد الخلفي.

وعندما توقفت، وجدت قطعة دجاج "ساخنة جدا" ظلت ملامسة جلد الطفلة لدقيقتين تقريبا.

وتقول الدعوى: "كان قطعة دجاج داخل تلك الوجبة ساخنة بشكل غير معقول وخطير، وتسببت في حرق جلد أوليفيا هولمز ولحمها حول فخذيها".

وقال جوردان رديفيد ممثل عائلة الطفلة أمام المحكمة، الثلاثاء، إن "ماكدونالدز" أخفق في التحذير من مخاطر القطع الصغيرة وتصرف بإهمال في تقديم مثل هذه الكتلة الصلبة الساخنة.

وتسعى هولمز ووالد الفتاة هامبرتو كارابالو إستيفيز، للحصول على تعويض قدره 15 ألف دولار، على أساس أن المطعم قدم قطعة دجاج "معيبة وضارة وغير صالحة للتعامل مع البشر"، بسبب درجة حرارتها المرتفعة.

ووفقا للدعوى القضائية، ذهبت هولمز إلى مطعم "ماكدونالدز" وطلبت، من بين أشياء أخرى، وجبة "تشيكن ماك ناجتس هابي ميل"، المكونة من 6 قطع دجاج، لابنتها أوليفيا هولمز البالغة من العمر 4 سنوات.

وأحضر المحامي معه إلى المحكمة علبة وجبة "هابي ميل" الشهيرة، وقدمها إلى القاضي.

أما المحامي الذي يمثل "ماكدونالدز"، فشدد على أن الحرق سببه إيقاع القطعة الساخنة بشكل جعلها تعلق بين فخذ الطفلة وحزام الأمان، وأن بقاءها في المكان أدى للحرق، وليس درجة الحرارة المرتفعة للقطعة.

ماكدونالدز طفلة وجبة قصة خيالية تشوه طفلة

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