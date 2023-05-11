مجموعة فاجنر تعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد في باخموت

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، اليوم، إن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ في محيط مدينة باخموت.

كما قال مسؤول عسكري أوكراني، في وقت سابق، إن القوات الروسية تراجعت كيلومترين في باخموت نتيجة هجومنا المضاد.

وأكد الجيش الأوكراني، في وقت سابق اليوم، أن قواته ألحقت أضرارًا جسيمة، بلواء البندقية الآلي المنفصل 72 لروسيا بالقرب من باخموت، وإن المدينة الشرقية لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقد حذر مؤسس مجموعة فاجنر الروسية من أن أوكرانيا جمعت بين 200 ألف إلى 400 ألف جندي للهجوم المضاد علي روسيا. مضيفا، أنه لا يجب الاستهانة بهجوم كييف المضاد.

وقد فرضت أوكرانيا السرية التامة عن موعد هجومها المضاد بعد التسريب الأخير لوثائق البنتاجون، لذلك رفضت كييف الكشف عن تفاصيل الهجوم المرتقب للحلفاء الغربيين خوفًا من تسريب معلومات سرية.