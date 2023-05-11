في غاية الصعوبة.. تعليق مثير من فرج عامر على مباراة الأهلي والترجي

علق فرح عامر رئيس نادي سموحة على مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي بطولة أفريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مباراة نصف نهائي ابطال افريقيا بين الاهلي و الترجي في ستاد رادس بتونس بالرغم من كونها بدون جمهور و بالرغم من غياب ٦ لاعبين منهم ٤ اساسيين في فريق الترجي الا انني اراها في غاية الصعوبة ، و لن تكون سهلة كما يتخيل البعض و يارب تعدي علي خير و يفوز الاهلي لانه ممثل مصر في هذه البطولة و مصدر سعادة للمصريين جميعاً ".

ويدخل الأهلي في مواجهة قوية عندما يحل ضيفا أمام الترجي مساء غد الجمعة في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.