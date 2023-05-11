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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. الجيش يتخذ قرارا عاجلا بشأن سوريين والسبب داعش

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

 


تمكنت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية في منطقة البقاع السوري في إيقاف  (خ.ح)، لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي تواجدت سابقاً في جرود بلدة عرسال لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، ولتواصله مع أبرز قادته.

كما ضبطت دورية أخرى بحب بيان صادر عن الجيش اللبناني  في منطقة الجنوب السوري (م.ع)، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته له، وقد خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية.

وكان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم ليصار إلى محاسبتهم لاحقاً، وخلال عام 2017 دخل الأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق اللبنانية.
 

كما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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