رائد فضاء عالمي روسي: مستعدون للتعاون مع مصر في المجال

قال سرجي كود سفيرشكوف، رائد الفضاء الروسي العالمي، أنه سعيد بتواجده لأول مرة في مصر، إننا مستعدون بعرض وشرح التكنولوجيا الحديثة في مجال ريادة الفضاء، كما يمكن تأسيس سفن فضائية مشتركة بين روسيا ومصر، وتقديم معلومات مفيدة وحيوية لرواد الفضاء المصريين، وذلك بعد الاتفاق والحوار بين الدولتين للتعاون في هذا المجال، لإعداد رواد فضاء مصريين، مؤكدًا على أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة.

وعلى هامش ندوة بالبيت الروسي بالإسكندرية، أوضح أن أول رائد فضاء في العالم هو الروسي يوري جاجارين، والذي قاد أول رحلة فضاء في عام 1961، مشيرًا أنه شاهد صورًا لـ" يوري جاجارين" بإهرامات الجيزة، وأيضًا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف أن عدد من رواد الفضاء اللذين صعدوا للفضاء حتى الأن 600 شخص تقريبا من جميع دول العالم، لافتًا إلى أن أول رحلة كانت اكتشاف الفضاء، والآن يستطيع الإنسان أن يعيش في الفضاء.

وأعربت "جالي جيرمانوفا"، رئيس الوفد ومشروع القمة الروسية الإفريقية، عن سعادتها لتواجدها ولأول مرة لهم في مصر، ضمن مشروع روسيا وإفريقيا، بتواجد صحفيين من وكالة الأنباء الروسية، وصحفيين مصريين، لافتة أن الوفد زار 4دول في إفريقيا، والتواجد اليوم للتعرف على الصحفيين المصريين وآرائهم، لمدى الترابط والعلاقات الطيبة بين روسيا ومصر.

وعبر "اندريا شيتوف" رئيس وكالة " تاس" الروسية، عن سعادته بتواجده بالأراضي المصرية، ورؤيته للبيت الروسي بالإسكندرية، واصفه بأنه بناء قيم ورائع التصميم.

وأوضح أن هدف المشروع هو تنظيم مسابقة للصحفيين تحت عنوان "التعاون بين روسيا وإفريقيا" وسيتم إعلان الفائز بالمسابقة في احتفال رسمي بمدينة سانت بطرسبرغ يوليو القادم.