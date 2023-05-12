بـ ثلاثة مكونات .. طريقة عمل الموتزريلا بالبيت

تعد الجبنة الموتزريلا من الأصناف التي تحتاجها كل ربو منزل لإضافتها إلي الاكلات المختلفة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الموزيريلا بالبيت بثلاث مكونات.

المقادير



* 8 ونصف كوب كبير لبن كامل الدسم (2 لتر) ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل) نصف كوب كبير خل (120مل)

ملحوظة : نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

خطوات التحضير

1- نضع اللبن في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون و الخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.

2- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل اللبن ويبدأ في التجبن (ظهور قطع جبن طرية).

3- عند بدأ تكتل اللبن نضع حاجز معدني بين الاناء والنار ونستمر في التقليب.

4- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الاناء بالملعقة المعدنية.

5- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.

6- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها ماء.

7- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد.

8- نقوم ببشرها اذا استخدمت لعمل البيتزا أو تشكيلها على هيئة أطابع لعمل أصابع الموزاريلا المقلية

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سر نجاح تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل :

* وضع حاجز معدني بين الاناء والنار عندما يبدأ اللبن في التكتل (ظهور قطع جبن طرية) عدم اخراج قطعة الجبن من السائل الأبيض اذا كانت غير متماسكة وليس لها قوام مطاطي نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها عند اخراج قطعة الجبن من السائل الأبيض تعصر جيدًا حتى نتخلص بأي نقطة ماء بها

