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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 75 جنيها

صدى البلد

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الخميس 11 مايو 2023، وينشر موقع “صدى البلد”،  من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

 

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس في أسعار الذهب لجميع الأعيرة، والذي انخفض في حالات البيع لعيار 21 بفارق  75 جنيها و الشراء لعيار 21 بفارق 65 جنيها عن أمس.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,455 شراء 2,485 جنيها

 

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,530 شراء 2,550 جنيها

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,806 شراء 2,840 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,572 شراء 2,603 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,455 شراء 2,485 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,104 شراء 2,130 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,637 شراء 1,657 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,403 شراء 1,420 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 87,258 شراء 88,324  جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,640 شراء 19,880 جنيها
الكيلو بيع 2,805,714 شراء 2,840,000 جنيها

سعر الذهب

سعر الذهب أمس في مصر 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,891 شراء 2,914 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,650 شراء 2,671 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,530 شراء 2,550 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,169 شراء 2,186 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,687 شراء 1,700 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,446 شراء 1,457 جنيها

سعر الذهب أمس في مصر

الأونصة بيع 89,923 شراء 90,634 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,240 شراء 20,400 جنيه
الكيلو بيع 2,891,429 شراء 2,914,286 جنيها

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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