انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 75 جنيها

انخفضت أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، اليوم الخميس 11 مايو 2023، وينشر موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ عن أمس في أسعار الذهب لجميع الأعيرة، والذي انخفض في حالات البيع لعيار 21 بفارق 75 جنيها و الشراء لعيار 21 بفارق 65 جنيها عن أمس.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
عيار 21 بيع 2,455 شراء 2,485 جنيها
سعر الذهب عيار 21 أمس
عيار 21 بيع 2,530 شراء 2,550 جنيها
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,806 شراء 2,840 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,572 شراء 2,603 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,455 شراء 2,485 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,104 شراء 2,130 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,637 شراء 1,657 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,403 شراء 1,420 جنيها
سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 87,258 شراء 88,324 جنيها
الجنيه الذهب بيع 19,640 شراء 19,880 جنيها
الكيلو بيع 2,805,714 شراء 2,840,000 جنيها
سعر الذهب أمس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,891 شراء 2,914 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,650 شراء 2,671 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,530 شراء 2,550 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,169 شراء 2,186 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,687 شراء 1,700 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,446 شراء 1,457 جنيها
سعر الذهب أمس في مصر
الأونصة بيع 89,923 شراء 90,634 جنيها
الجنيه الذهب بيع 20,240 شراء 20,400 جنيه
الكيلو بيع 2,891,429 شراء 2,914,286 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.