تعليم السويس تعد كوادر الـ 30 ألف معلم ببرامج مكثفة

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أعمال الإعداد البدني والذهني في يومها الثالث على التوالي لأكثر من أربعمائة متقدم.



ومن الجدير بالذكر أن اليوم الأول شهد إعدادات ميدانية لتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن كما شهد اليوم الثاني يوماً رياضياً لرفع كفاءة المعلمين المتقدمين بدنياً، بينما شهد اليوم الثالث برنامج موسع لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي والاتصال ومهارات إجراء المقابلات وفنون التعامل.



وأدار السيد وكيل الوزارة حواراً مع المتقدمين أكد خلاله أن الالتحاق بمهنة التعليم شرف وطني وأن هذا الجيل أكثر حظاً ممن سبق نتيجة الإعداد الجيد أكاديمياً ومهارياً، فضلاً عن اهتمام الدولة المصرية بإعداد معلم علي قدر من المسؤولية والمهنية يستطيع أن يتحمل مهمة بناء جيل جديد من أبنائنا يستحق أن نقدمهم للوطن.