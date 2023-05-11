مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ولادة طفل كل 15 ثانية

أكد أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة أفريقيا من حيث الزيادة السكانية.

وقال أحمد عاشور في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك علاقة وطيدة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، ومن الضروري أن يكون معدل الزيادة السكانية ثلث معدل النمو الاقتصادي ".

وأضاف أحمد عاشور :" كل 15 ثانية يتم ولادة طفل في مصر وحتى 15 مايو المقبل سيكون تعداد مصر 105 مليون نسمة ".

وتابع أحمد عاشور :" مصر بها زيادة كبيرة في عدد السكان والدولة تسعى جاهدة للحد من الزيادة السكانية، لكن لابد من تواجد دور مجتمعي لمواجهة الزيادة السكانية ".

وأكمل أحمد عاشور :" نصيب الفرد في المياه وصل لـ 600 متر مكعب، وخط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب ولدينا مشكلة في نصيب الفرد في المياه ويجب الحد من الزيادة السكانية ".

ولفت أحمد عاشور :" في عام 2052 سوف نصل لـ 192 مليون نسمة حال عدم وضع حلول جذرية للزيادة السكانية "مضيفا:" المطلوب أن نصل بمعدل 1.1 طفل لكل امرأة كي نحد من الزيادة السكانية ".