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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام بدراوي: الارتقاء بمستوى التعليم يقلل الزيادة السكانية

صدى البلد

 

أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن من يأخذ قرارا بعدم زيادة الإنجاب وعدد أفراد الأسرة هو الأكثر علما، موضحًا: «كلما زادت الأمية والجهل كلما كبرت الأسرة، وبالتالي فإننا عندما نرتقي  بمستوى التعليم فإن تحدي الزيادة السكانية يقل».

وأضاف «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «extra news»: «بالنسبة للمدن الجديدة والانفتاح الجغرافي، فإنها معنية بإعادة توزيع السكان، ولكن عند تدشين مدينة جديدة، فإننا نحتاج من 20 إلى 25 سنة حتى تستوعب مليون نسمة».

وتابع مستشار الحوار الوطني: «الأزمة السكانية ليست في زيادة العدد فقط ولكن لها أبعاد مختلفة، فلو أن لدينا زيادة قدرها 2.5 مليون نسمة سنويا، فإننا نحسب عدد الفصول الدراسية وأسرة المستشفيات التي يحتاجونها».

وأوضح: «يجب أن نبدأ بالتحفيز وليس المنع في التعامل مع الزيادة السكانية، والتحفيز له وسائل متعددة، فلا يجب ان نقول إن من يجب أكثر من طفلين لن يحصل على حقه في التعليم المجاني، هذا الأمر يعني المزيد من الجهل».

الارتقاء بمستوى التعليم الإعلامي أحمد الطاهري الازمة السكانية أحمد الطاهري extra news حسام بدراوي

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