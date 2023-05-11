توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

تفضل الكثير من السيدات وضع مستحضرات التجميل يوميًا قبل الخروج من المنزل، دون إدراك لما تحتوي عليه من أضرار وآثار جانبية خطيرة تعود على البشرة بسبب المواد الكيماوية التي تحتوي عليها ، وتتفاقم هذه الاضرار نتيجة استخدام المكياج بشكل يومي وخاصةفي فصل الصيف الأمر قد يزداد سوء على البشرة نظراً التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل مباشر ، لذلك التوقف عن استخدام المكياجبضعة أيام سيساعد البشرة على التنفس بشكل جيد ويعزز الثقة بالنفس ويقلل من مشاكل البشرة ويجعل الوجه أكثر نضارة وحيوية ، لذلكهناك فوائد عند التوقف عن وضع المكياج لمدة اسبوع او اكثر تفيد البشرة وفقاً لموقع "هيلث دايجيست"

١- تجنّب ظهور التجاعيد المبكرة والحفاظ على شباب البشرة:

يعد استخدام المكياج اليومي من الأشياء التي ترهق البشرة ويجعلها أكثر عرضة لظهور علامات الشيخوخة المبكرة، نتيجة ترك المكياج علىالبشرة فترة طويلة ، وللحفاظ على بشرة مشرقة وأكثر شبابا واصغر سنا يمكنك التوقف عن وضع المكياج يومياً.

٢- التخلّص من مشكلة البثور وحب الشباب:

وضع المكياج يوميّاً يجعل مشاكل البشرة وحب الشباب والبثور تتفاقم بشكل كبير ،مهما كان نوع هذه المواد التجميلية ومستحضراتالتجميل وسعرها لكن بها سموم تتراكم على الجلد والفرش والإسنفجات المستخدمة ، لذلك عدم تنظيف هذه الأدوات بانتظام، تسبب جراثيمتسد المسام وتؤدي إلى الالتهابات، وعند استخدام المزيد من مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية على البشرة تزداد الأوضاع سوءاً.

٣- نضارة البشرة:

من بين أهم فوائد التوقف عن استخدام المكياج أن بشرتك ستبدو أكثر نقاء ونضارة وصحة على المدى الطويل، وإذا وضعت كريم الأساسوالمساحيق جانبا، ستكون بشرتك قادرة على التنفس أكثر ، وإذا وضعتي طبقة سميكة من المكياج سيؤدي ذلك إلى انسداد المسام.

٤- تجنّب الترهلات والهالات السوداء:

وضع المكياج يومياً يعزّز ظهور الهالات السوداء والترهلات في الوجه، فالمكياج يتعب البشرة ويتلفها، إضافة إلى ذلك تضعف المسكارا الرموش و تقضي على كثافتها.

وأكّد الأطباء الجلد أن المكياج هو واحد من الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل حبّ الشباب والبثور، والعائلات السوداء في البشرة ، عندما تتوقّفين عن وضع مستحضرات التجميل، ستساهمين في تنظيف بشرتكِ وبالتالي مساعدتها في التنفّس والتخفيف من البثور التي تشوّه جمالكِ.

٥- انسداد المسام:

يمكن لمستحضرات التجميل أن تغلق مسام الجلد وتمنع امتصاص منتجات العناية بالبشرة لذلك، عند عدم وضع المكياج، ستضمن أن الكريم يتغلغل في البشرة ، ويتركها أكثر نضارة وجمالاً مع ظهور شوائب أقل

٦- التهابات العين:

الكثير من المساحيق المستخدمة للعيون تحتوي على المواد الكيماوية تضر بالعين تؤدي إلى التهاب الملتحمه ،تعتبر منطقة العينين أكثر الأجزاء حساسية في البشرة ، بالإضافة أيضاً للآب لاينر والماسكرا التي قد تسبب بعض الحوادث خلال وضعها وتوذي القرنية.

٧- سرطان الجلد:

يمكن أن يعيق المكياج الجلد عن التنفس، وخاصة كريم الأساس الذي يحتوي على تركيبة سميكة، لذلك عندما تتوقفين عن استخدامه،سيساعد ذلك على تدفق الأكسجين بشكل أفضل إلى الوجه أيضاً يحتوي المكياج على مواد مسرطنة، مثل الزرنيخ والفورمالديهايد..