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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تشكر جهود مصر لوقف الصراع في فلسطين وتطالب إسرائيل بضبط النفس

صدى البلد

أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ جراء تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي، والذي أسفر عن إصابة العديد من المواطنين الأبرياء.

 

ونصح وانج وينبين الناطق باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليوم الطرفين، وخاصة إسرائيل، الالتزام بأقصى درجات الهدوء وضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا، لتجنب استمرار تفاقم الصراع، حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

 

وأعربت الصين عن تقديرها للجهود المبذولة من مصر وغيرها من الأطراف لتهدئة الصراع.

وتطالب بكين المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور فعال وتعزيز تهدئة الوضع بشكل مشترك.

 

الغارات الإسرائيلية سبب تطور الصراع

وقد شنت إسرائيل الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

 

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

 

وجاءت العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.

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