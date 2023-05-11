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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايزة واصف: كان بيجيلي 600 جواب يوميا لبرنامج حياتي

فايزة واصف
فايزة واصف

‏قالت الإعلامية الكبيرة فايزة واصف إن "برنامج حياتي" الذي قدمته عبر التلفزيون المصري هو برنامج تعتز به وتحبه جدا ولم تفكر في أي شيء سوى الإبداع في هذا البرنامج.

 

وتابعت فايزة واصف خلال لقائها مع "التليفزيون المصري" في برنامج "كنوز الوطن"، مع الإعلامي "أيمن عدلي"، أن لدرجة أن بعد مرور كل هذه الأعوام والسنين أصحاب المشاكل الذين ظهروا في هذا البرنامج لازالوا على الاتصال بها حتى الآن ويتصلون بها هاتفيا، مؤكدا أنها تعشق هذه النوعية من البرامج ولم تنظر إلى أي شيء سوا الإبداع لأنها كانت تحب هذا البرنامج.

 

600 جواب يوميا

 

ونوهت فايزة واصف أنه كان يساعدها حوالي 12 زميلة مؤهلة لقراءة الجوابات التي بها مشاكل الناس وكان يصلها في اليوم الواحد من 400 لـ 600 جواب فكانوا يقرأون لها الجوابات ويحددوا لها المشكلات المهمة ومن ثم هي تنتقي منهم المشكلات التي ستذاع، مؤكدة أنها لم ولن تنسى هذه النوعية من البرامج، وأضافت أن أهلها كانوا يشجعوها بشكل كبير في هذه المهنة وهذا كان ويرفع من معنوياتها بشكل كبير.

فايزة واصف برنامج حياتي التلفزيون المصري أيمن عدلى مشاكل الناس

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