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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإعلامية فايزة واصف: قدمت برنامج "حياتي" 36 سنة.. ودائما أحب مساعدة المظلوم

الإعلامية الكبيرة
الإعلامية الكبيرة فايزة واصف

‏قالت الإعلامية الكبيرة فايزة واصف إنها قدمت برنامج "حياتي" في التليفزيون المصري لمدة 36 عاما، مؤكدة أنها تحب هذه النوعية من البرامج لأن دراستها تعتمد بشكل كبير على محتواها.

وتابعت فايزة واصف خلال لقائها مع "التلفزيون المصري" في برنامج "كنوز الوطن"، مع الإعلامي "أيمن عدلي"، أنها تخرجت في كلية الآداب قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية، وأنها أيضا متخرجة في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، مؤكدة انها انضمت الى معهد الفنون المسرحية ليس من أجل الدخول في مجال التمثيل وإنما بسبب أنها كانت خجولة جدا وحاولت إخراج نفسها من هذا الخجل والمسرح ساعدها على ذلك.

 

برنامج حياتي

 

ونوهت فايزة واصف أن برنامج حياتي برنامج تحبه جدا جدا وأنها بطبعها دائما تحب أن تساعد المظلوم موجهة النصيحة للإعلاميين الشباب قائلة: "إذا حبيتوا البرنامج الذي تقدموه هيحبكوا وهتنجحوا ولا تنظروا إلى الأموال التي تدفع"، متابعة انها منذ طفولتها كانت تمسك فنجان القهوة وتقلبه كانه ميكرفون، وكانت محددة هدفها منذ الصغر.

فايزة واصف برنامج حياتي التلفزيون المصري كنوز الوطن أيمن عدلى

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