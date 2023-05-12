من الفئة المتوسطة .. نوكيا تطلق هاتف C22 رسميا

أطلقت نوكيا الهاتف الذكي الجديد متوسط المدى C22 ، وهو هاتف مناسب لذوي الميزانية المحدودة تصل الأسواق بسعر معقول ويعمل بنظام تشغيل أندرويد إصدار Go Edition.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، يأتي إطلاق هاتف نوكيا سي 22 بعد أيام فقط من إعلان الشركة عن هاتف Nokia XR21 الذي يتميز بالهيكل المتين والقوي يتحمل العوامل الخارجية الشاقة.

في السطور التالية يرصد "صدى البلد" مواصفات جهاز نوكيا الجديد

Nokia C22

مواصفات Nokia C22

يأتي جهاز نوكيا C22 مع شاشة عرض نوعها LCD عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة تحتوي على نوتش قطرة الماء ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 مع دقة وضوح 720x1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات 270 نقطة لكل بوصة، مع إطار معدني وزجاج مقاوم للخدش، نسبة الشاشة إلى الهيكل 81.6% .

تحت الغطاء ، تم تجهيز نوكيا C22 بمعالج وحدة مركزية UNISOC 9863A1 ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 1.6 جيجاهرتز، مع شريحة معالجة رسوميات IMG8322 المقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت روم.

يدعم Nokia C22 توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بما يصل إلى 2 جيجابايت، ويحزم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن القياسي 10 وات.

يعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد Android 13 Go Edition، وتعد نوكيا بسنتين من التحديثات الأمنية. يتميز الجزء الخلفي من الموبايل بإعداد كاميرا ثنائي مع مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، بينما تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل الميزات المهمة الأخرى وجود تصنيف IP52 مقاومة الغبار والبقع ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الخلف ، وفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين ، وشريحتي اتصال من كارت SIM.

يتوفر جهاز نوكيا بثلاثة ألوان مختلفة ، وهي خيارات Charcoal و Sand و Purple. يبلغ سعر الجهاز 7999 روبية هندية مع إصدار الذاكرة 2 جيجابايت، بينما يكلف الطراز مع ذاكرة 4 جيجابايت 8499 روبية هندية. يتوفر Nokia C22 للشراء من الموقع الرسمي للعلامة التجارية والمتاجر الأخرى غير المتصلة بالإنترنت.