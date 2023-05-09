موبايل من نوكيا ينافس سامسونج وشاومي مع سعر مناسب

يعد هاتف Nokia G22 من الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة نوكيا خلال الفترة الأخيرة تحديدا في شهر فبراير الماضي، حيث يعد الهاتف منافسا قويا لعدد من هواتف سامسونج وشاومي لفئة الهواتف المتوسطة والشبابية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف نوكيا Nokia G22 يتميز بشاشة مميزة وكاميرا رئيسية فائقة الدقة تبلغ دقتها 50 ميجا بيكسل مع أداء قوي بمعالج جيد، وكذلك بطارية كبيرة تستطيع الاستمرار لساعات طويلة مع الاستخدام.

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia G22 في الأوساق العالمية من حوالي 300 دولار أمريكي لنسخة 4/ 64 جيجابايت، و 385 دولار لنسخة 4 / 128 جيجابايت، حيث من المقرر أن يصل السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وجاء هاتف نوكيا Nokia G22، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض +HD، بدقة 1200×720 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية للزجاج الأمامي من نوع Gorilla Glass 3، وإطار بلاستيكي للجوانب والخلف.

ويقدم هاتف نوكيا Nokia G22، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia G22، بمعالج من نوع Unisoc T606، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر ووحدة معالجة للرسوميات Mali-G57 MP1، ويقدم دعما لشبكات الجيل الرابع LTE فقط، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسع، مع 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia G22، على بطارية بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.