الأرصاد تحذر من فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الخميس الذي كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة. حيث سجلت العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية و40 درجة مئوية على محافظات الصعيد.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” اليوم الخميس. ” اليوم كان ذروة ارتفاع درجات الحرارة”.

وأضافت “شوفنا كل الفصول اليوم كان موجود ارتفاع ملحوظ والعظمى وصلت إلى 33 والصعيد سجلت 40 درجة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار في بعض المناطق في شمال البلاد”.

وتابعت “غدًا تنخفض درجات الحرارة وتسجل على القاهرة 29 درجة مئوية. لتسود أجواء مائلة للحرارة فترة النهار والأيام القادمة درجات الحرارة تتجه إلى الارتفاع”.

واستطردت “درجات الحرارة فترة النهار ترتفع ونخلي بالنا فترة الليل بنحس ببعض البرودة. علشان كده بلاش الملابس الصيفية خلال فترة الصباح الباكر أو الليل المتأخر”.

وأردفت “خلال الفترة المقبلة لن يكون هناك رياح مثيرة للرمال والأتربة واستكمال الشبورة المائية ولكنه لا تؤثر على حركة المرور”.

وأكملت “مازالنا في فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة ورسميًا فصل الربيع يبدأ 20 يونيو ويبدأ فصل الصيف 21 يونيو”.

وأوضحت “نسجل حاليًا درجات حرارة مرتفعة في النصف يسجل أعلى درجات الحرارة في العام ولكن لا نشعر بها بسبب انخفاض نسبة الرطوبة”.