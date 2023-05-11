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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. أول تعليق من كولر على مواجهة الترجي التونسي

كولر
كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الترجي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، وأن لديه ثقة بأن جميع اللاعبين سيكونون في قمة تركيزهم غدًا.  

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد مساء اليوم: المباراة  تجمع بين فريقين كبيرين وبطلين في قارة إفريقيا، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة صعبة، في ظل طموح ورغبة الفريقين في البطولة بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وعلق المدير الفني للأهلي على الغيابات في صفوف الترجي، مؤكدًا أن هناك غيابات في صفوف الفريقين ولكن لن تكون مؤثرة من وجهة نظره، وأن الفرق الكبيرة تستطيع التعامل مع الغيابات، كما أن الفريقين لديهما مدربان قادران على التعامل مع هذه المواقف.

وأضاف: الترجي فريق كبير، أي لاعب يرتدي قميصه يستطيع المشاركة، وقد يكون غياب لاعب أو اثنين مؤثرًا، لكن الجهاز الفني يستطيع التعامل معها من خلال البدائل داخل قائمة الفريق.

وواصل كولر حديثه: شاهدت مباريات لفريق الترجي وهو فريق صعب ويضم خبرات، وسوف نحاول أن نستغل فرصنا في المباراة، وأعلم أن الترجي دائمًا ما يصل إلى أعلى مستويات له في بطولة إفريقيا، ودائمًا ما يكون متواجدًا في المراحل النهائية للبطولة، ويقوده  مدير فني يمتلك الكثير من الخبرة الإفريقية.

وأوضح المدير الفني أن محمد الضاوي كريستو لاعب مهم داخل الفريق، وأن الجهاز الفني يؤمن بقدراته ولكنه تعرض لإصابة أبعدته فترة عن المشاركة مع الأهلي.

واختتم مارسيل كولر حديثه قائلًا: لدي قناعة أن لاعبي الأهلي سيكونون في قمة تركيزهم. أتمنى تحقيق نتيجة تساعدنا في مباراة العودة.

مارسيل كولر الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس النادي الأهلي فريقين كبيرين قارة افريقيا

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