دور هيئة الرقابة في ضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية..ندوة بعلوم الأزهر الاثنين

تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ندوة بعنوان: «دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية» بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تحت رعاية الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تقام المحاضرة يوم الإثنين المقبل، الموافق 15 /5/ 2023م بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الفلك والأرصاد الجوية (الدور الأرضي)، ويحاضر فيها كل من: الأستاذ الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والأستاذ الدكتور عمرو كاني، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذة الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء النووية وتطبيقاتها بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بإشراف ومتابعة من الأستاذ الدكتور سيد بكري، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أحمد رمضان صوفي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.