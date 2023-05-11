تبيع ولا تشتري.. غرفة صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة| فيديو

قال إيهاب وصفي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، إن ما حدث في سوق الذهب هو تدافع المستهلكين لاقتناء الذهب طمعا في تحقيق الأرباح.

وأضاف إيهاب وصفي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “نعاني من شح المعروض من الذهب في مواجهة الطلب المتزايد عليه”، لافتا: “ننتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول الذهب مع المصريين القادمين من الخارج”.

البيع أو الشراء

ورد إيهاب وصفي، رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، على سؤال هل الوقت الحالي الأنسب للبيع أو الشراء، قائلا: : “وجود الذهب مكسب وكل الأوقات صالحة للشراء وكل الأوقات في حالة الاحتياج صالحة للبيع”.