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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ضربها الإرهاب أمس .. مدينة جربة تتصدر محركات البحث.. تفاصيل

صدى البلد

تصدر اسم مدينة جربة التونسية محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد تعرضها لهجوم إرهابي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. 

وجربة هي جزيرة صغيرة تقع على بُعد 529 كيلومتر جنوب مدينة تونس العاصمة وتتميز بشواطئ رملية بيضاء، ومنازل مَطلّية باللون الأبيض، وتختلف ثقافيًا عن بر تونس الرئيس، ويُحافظ سُكّانها على العديد من تقاليده وهندسته المِعمارية الفريدة.

ويُمكن القول بأن جزيرة جربة تونس هي من أفضل الوجهات السياحية المفضلة في العالم كما أنه تضم المدرسة السياحية بجربة ، ويُعتبر الصيف من أفضل الأوقات لزيارة جزيرة جربة التونسية لمُحبي البحر ورياضاته المائية، ولمن يحبون الاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، إلا أن ريف الجزيرة الجميل والهادئ يجعل منها وجهة هامة من بين وجهات السياحة في تونس على مدار السنة.

منارة تاجورميس أو فنار تاجورميس هي واحدة من أبرز الاماكن السياحية في جربة التي تقع في طرف جزيرة جربة الشرقي.

ويعود تاريخ المنارة إلى عام 1895م، تأخذ شكل المخروط الناقص، ويبلغ ارتفاعها 64 متر فوق مستوى سطح البحر، ويُمكن رؤيتها من على بُعد 43 كيلومترًا، وهي مُحاطة بأشجار النخيل.

 

وتُعتبر منارة تاجورميس الأعلى في تونس، وهي إحدى أول المنارات الخرسانية على مستوى العالم، وتُعد زيارتها فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور.

 

يُعتبر راس الرمل جربة Ras Raml Djerba من أجمل معالم السياحة في جربة جزيرة الأحلام وهي مكان يتميز برماله الذهبية، والمياه الصافية الزرقاء ، وسحر الطبيعة الجذّاب، تقع الجزيرة شرق جزيرة جربة في خليج قابس الذي يتميز بتنوع الأسماك والدلافين، وتتكون من مجموعة من أكوام الرمال التي تتحرك بفعل حركة البحر وسميت أيضاً بجزيرة النحام الوردي نظراً لطائر النحام الذي يسكن في الجزيرة.

 

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