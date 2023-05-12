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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش تبعنا.. متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على أزمة السادات مغني المهرجانات

السادات
السادات

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية. 

 

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، إن النقابة غير مختصة بالتعليق على أزمة السادات، لأنه لا يحمل عضوية النقابة أو حاصل على تصريح منها للغناء. 

 

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وأكد الدكتور محمد عبد الله في تصريحاته على أن:"  المقبوض عليه لا يحمل عضوية ولا تصريح للعمل.. والنقابة ملهاش دعوة بيه والجهات المختصة هي اللي بتحقق في الموضوع".

 

واستطرد قائلا:" مش أي حد بيغني النقابة بتدخل.. لا هي بتتدخل للأعضاء العاملين فقط والمنتسبين حسب الحالة"، موضحا:" نتدخل في الجانب المهني فقط ".

 

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على “السادات” مغني مهرجانات شهير داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مواد مخدرة وبصحبته سيدة وآخر ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق، بعد التحفظ عليه. 

السادات نقابة الموسيقيين الدكتور محمد عبد الله مطرب مهرجانات مطرب مهرجانات شهير

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