نظمها حزب مستقبل وطن بسيناء .. إحتفالية لتكريم العمال المتميزين ببئر العبد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم بئر العبد، محافظة شمال سيناء، إحتفالية خاصة لتكريم رموز العامل المثالي بمختلف المواقع الإنتاجية والخدمية على مستوى قسم بئر العبد، ذلك بتوجيهات قيادات الحزب بالمحافظة.

تأتي الفعالية في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن، الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات، التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبي إحتياجاتهم في كافة المجالات.



٢٢ رمزا

وقد تم خلال الاحتفال تكريم 22 رمزاً للعامل المثالي من مختلف المنشأت الإنتاجية والخدمية ، وتم منحهم جميعًا دروع الحزب وشهادات تقدير وصور تذكارية.



حضر الاحتفالية، الشيخ محمد نافل الامين المساعد لأمانة المحافظة، والدكتورة عبير حجاب، والدكتور كرم حسين،اعضاء هيئة مكتب المحافظة، وهاني منصور أمين قسم بئر العبد، محمد سلمي أمين تنظيم القسم، وفوفو العيادي أمينة المرأة بالقسم،وسامح ابراهيم، امين مساعد امانة الثقافة والفنون، وعدداً من أعضاء وشباب القسم والسادة المُكرمين، بالاضافة لتشريف سكرتير مدينة ومركز بئر العبد، محمد علي عيد، ومدراء الادارات الخدمية بمدينة بئر العبد، وعدد من رموز وعواقل واهالي المكرمون.



خلال كلمته أعرب العربي رضا أمين العمال والفلاحين، عن فخره واعتزازه بما يقدمه عمال مصر الشرفاء من تضحيات وجهد في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن العامل المصري له كل الحب والتقدير فبدونه لن تتحقق التنمية، وتكريمه اليوم ، يعد تجسيدا لدوره في بناء الوطن بسواعد المجتمع المصري، بكافة فئاته وعلى رأسها العمال.



ومن جانبه، وجه هاني منصور أمين قسم بئر العبد ، رسالة للعمال أكد فيها أن مصر قوية بهم وستتواصل مسيرة نجاحهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً التحية للعامل المصري.

الذي كان ومازال نموذجاً للتميز والعطاء.



من جانبهم تقدم المُكرمون، بالشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، المساند والداعم الدائم لهم، خاصة ما صدر مؤخراً، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.



كما تقدموا، بالشكر والتقدير لحزب مستقبل وطن وقياداته الوطنية المتميزة، على جهودهم الدائمة والمستمرة في إقامة الفعاليات والمبادرات التي تخدم المواطنين .



