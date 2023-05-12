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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة جذابة.. خطيبة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

خطيبة مروان عطية
خطيبة مروان عطية

شاركت سلمي صقر خطيبة نجم الاهلي مروان عطية متابعيها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت سلمى باطلالة كاجوال محتشمة، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.


يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على فريق الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس بتونس.

وتبدأ أحداث المباراة بين الأهلي والترجي التونسي مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس بتونس في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٢_٠٣٣٦٠٦
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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٢١١٠
سلمى صقر خطيبة مروان عطية احدث ظهور لها إطلالة كاجوال الأهلى والترجي التونسي

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