4 مخاطر يسببها التعرض المباشر للشمس.. وحل سحري لتجنبها

تحدث الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني، عن خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وخاصة في هذه الفترة والتي تشهد فيها الشواطئ إقبال كبير من قبل الأفراد، كما أوضح طريقة الحماية منها وأبرز أسباب جفاف العين.





وقال “جمال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، إن الأشعة فوق البنفسجية التي تصدرها الشمس توجد بشكل كبير في الشواطئ، وذلك لوجود مساحات رملية كبيرة وسطح البحر الذي يعمل على انعكاس هذه الأشعة.

خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس



وحذر أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني من التعرض لفترة كبيرة لهذه الأشعة، حيث يسبب التعرض لها حدوث ضيق واحمرار وحكة في العين، ويمكن أن يسبب التعرض المبالغ فيه لهذه الأشعة قرحة في العين.



وأكد أهمية ارتداء نضارات شمسية لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، لافتًا إلى أن اتعرض العين لحرارة عالية للغاية يمثل خطرًا أيضًا.



وأشار إلى أن أبرز مسببات جفاف العين يأتي على رأسها التكيف ذلك لسحبه الرطوبة من الغرفة، حيث تحتاج العين نسبة رطوبة معينة ومناسبة حتى لا يحدث لها جفاف، بالإضافة إلى أن التعرض لشاشات الكمبيوتر والهواتف تساهم بشكل كبير في حدوث جفاف للعين.