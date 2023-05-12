سابوك في البيت لـ مسلم تريند رقم 1 على اليوتيوب

حققت أغنية "سابوك في البيت" لـ مسلم، نجاحا كبيرا، حيث تصدرت تريند رقم 1 على موقع “اليوتيوب”، وحققت أكثر من مليون ونصف مشاهدة بعد أيام من طرحها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “سابوك في البيت .. وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره .. ب مية ترباس ولا حسيت .. سابوك بتبص ع الحيطة .. تروح من اوضه على اوضة .. بتعدل صوره معوجة .. وأتاري العوجة كانت ف الحيط”.

سابوك عايش على أملك .. لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك .. لحد ما فعلا إتضريت .. تخبط ناس عليك عايزاك .. تعوض ناس كانت آذياك .. ونوبة شك فيك قتلاك … ومتعلق في أضعف خيط".



والجدير بالذكر أن فى أغنية "سابوك فى البيت" لأول مرة مسلم فى أغانيه الخاصة، لا يقوم بكتابة كلماتها ولا بوضع ألحانها، ويتعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق، وقام بإخراجها أحمد ماريو، الذى تعاون مع مسلم من قبل فى أغنية "مش ندمان".

أغنية "سابوك فى البيت" استغرق تصويرها يوما كاملا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، ويتطرق مسلم فيلها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.. هذا العمل يتحدث عن ضرورة استغلال الوقت، والبقاء قدر المستطاع، مع الأهل لأنه مع الأيام بشكل أو بآخر سيأتى يوما ويغيبون.